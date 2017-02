Un roadtrip de moto dans le nouveau clip de Syzzors pour Noise

Le (désormais) quatuor montréalais Syzzors présente aujourd’hui un tout premier extrait d’un nouvel EP à venir ce printemps. Intitulé Noise, le single est accompagné d’un vidéoclip qui donne très hâte à la fonte complète des neiges. En effet, on y suit Mélodie Perrault (illustratrice et tatoueuse au talent fou) et Stéphanie Senikas au volant de leurs motos, parcourant les magnifiques routes des Laurentides à l’automne et s’amusant dans un «pit» de sable sur leurs bolides.

Selon le groupe, l’idée est partie d’une volonté de mettre de l’avant des protagonistes féminines faisant quelque chose que l’on associe trop souvent à la masculinité, en cherchant à briser les stéréotypes. La réalisation est signée Jean-Philippe Veillet, de chez Séquence Films.