En écoute libre: Mélanie Venditti EP

La jeune chanteuse et musicienne Mélanie Venditti profite de son passage au concours musical Les Francouvertes – où elle cassait la glace en soirée de préliminaire hier – pour lancer son tout premier EP. Nous vous l’offrons en écoute libre en exclusivité ici même. L’album paraît aujourd’hui.

Vue sur scène ou en studio aux côtés de Klô Pelgag, Philippe Brach ou Caltâr-Bateau ces dernières années, Mélanie Venditti se lance ici en solo avec ce premier EP de cinq titres sur lequel elle troque l’alto pour la guitare. L’album pop-rock aux couleurs prog et grunge a été enregistré avec Francis Major et elle a été accompagnée par les musiciens Étienne Dupré, Mandela Coupal-Dalgleish et Guillaume Guilbault, également réalisateur du EP.

En plus de sa participation aux Francouvertes, Mélanie Venditti prendra part au Cabaret Festif! de Bais-Saint-Paul ce samedi soir pour tenter d’accéder à la finale.

melanievenditti.bandcamp.com