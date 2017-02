Julien Sagot révèle un premier extrait pour l’album Bleu Jane

L’auteur-compositeur-interprète Julien Sagot nous a offert un premier échantillon prometteur pour son nouvel album à paraître le 31 mars. Dans Les sentiers de terre, deux voix s’élèvent pour former un balai charnel où l’on entend ce contraste entre la voix grave de Sagot et la voix aérienne, un peu comme dans un rêve, de Frannie Holder (Dear Criminals). L’ambiance douce et vaporeuse laisse alors toute la place à la poésie des paroles pour transporter l’auditeur dans cet univers intime qui semble exister entre les deux interprètes.

Il s’agira du troisième album solo pour Julien Sagot, connu entre autres pour sa participation au groupe Karkwa. Avec son troisième album, l’artiste «dont les chansons témoignent d’un profond désir de transcender le réel par la poésie et un imaginaire foisonnant» a tenté de créer quelque chose qui existe hors du temps et des préceptes.