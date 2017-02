Jamiroquai lance un clip aux relents de Tarantino pour Cloud 9

Avec un peu plus d’un mois à attendre avant la sortie de son prochain album Automaton, Jamiroquai livre aujourd’hui un second vidéoclip tiré de l’opus à venir. C’est le deuxième single, Cloud 9, qui reçoit aujourd’hui ce traitement visuel, qui n’est pas sans rappeler un autre clip du groupe, celui de Cosmic Girl.

Impossible également de passer sous silence l’introduction de la vidéo, qui rappelle instantanément la scène de l’église dans Kill Bill. Les scènes tournées dans la boîte de nuit rappellent quant à elles le classique culte From Dusk Till Dawn. Bien que tourné en Espagne par le réalisateur Charlie Lightening, le clip a un air de Californie indéniable. On peut y voir Jay Kay tomber sous le charme d’une Monica Cruz magnifique. Ils s’emporteront ensuite dans une course au volant de magnifiques voitures anciennes. Automaton sera disponible dès le 31 mars prochain.