King Crimson sera de passage à Montréal et Québec en juillet

Le légendaire groupe progressif à géométrie variable King Crimson vient tout juste de faire l’annonce de nombreuses dates en Amérique du nord. Pour leur première tournée en trois ans, intitulée le Radical Action Tour, le groupe sera en formation «double quartet», selon les termes du leader Robert Fripp. Il affirme également que le groupe, dans ce format, «devrait faire pas mal plus de bruit qu’avant».

En plus de Tony Levin (basse, Chapman Stick), Mel Collins (saxophone) et Jakko Jakszyk (voix, guitare), c’est rien de moins que 4 batteurs qui seront présents sur scène : Bill Rieflin, Gavin Harrison, Pat Mastelotto et Jeremy Stacey. Stacey et Rieflin seront également derrière les claviers. On doit donner raison à Fripp : on peut effectivement s’attendre à ce que le niveau de décibels soit assez élevé.

En ce qui a trait aux dates, King Crimson semble avoir légèrement coupé l’herbe sous le pied de deux de nos plus gros festivals. Du côté de Montréal, le groupe annonce qu’il sera au Festival International de Jazz le 3 juillet, alors que la programmation de ce dernier n’est toujours pas dévoilée. Du côté de la capitale, la formation sera sur place le 7 juillet, mais ne mentionne pas la salle de concert, indiquant simplement qu’elle est «to be announced». Le Festival d’Été de Québec se tenant du 6 au 16 juillet, pas besoin d’être un limier de la trempe de Sherlock Holmes pour résoudre l’énigme.

Le groupe annonce également qu’il travaille actuellement sur du nouveau matériel dans le but de faire paraître un nouveau single au mois d’avril. Il s’agira d’une première nouvelle sortie depuis The Power to Believe, paru en 2003.