Leonard Cohen : un clip posthume pour Traveling Light

Sammy Slabbinck, un collaborateur sur le dernier album de Leonard Cohen You Want It Darker (2016), s’est associé avec son fils et réalisateur Adam Cohen pour monter un clip pour la chanson Traveling light. Un mix de vidéo d’archives et d’extraits inédits sur lesquels sont superposées les envoutantes paroles, la vidéo donne l’impression d’une sorte de farewell par l’artiste.

La vidéo s’ouvre sur un Cohen assis sur le porche de sa maison, discutant de son état de santé : hilare, il se dit plus fort, mais affaiblit. S’alternent ensuite des images de l’artiste à divers moments de sa vie. La boucle est bouclée!

À voir absolument.