Osheaga présente une première vague d’artistes sous forme de jeu intéractif

Plutôt que d’y aller d’un simple communiqué de presse relayé aux médias pour annoncer les premiers noms de groupes qui seront présents à l’édition 2017, Osheaga a décidé de tenter une approche plus ludique. Effectivement, depuis hier, on peut retrouver sur le site web de l’événement (le site était down au moment de publier cet article) un jeu de cartes de mémoire qui permet au public de découvrir un peu plus de 60 artistes qui feront partie de la programmation de cet été. On a également droit à une vidéo récapitulative de l’an dernier :

Les joueurs qui décident de partager leurs scores sur les réseaux sociaux courent même la chance de gagner une passe « Or » pour les trois jours que durera le festival ainsi que le transport payé jusqu’à Montréal de partout dans le monde. L’édition 2017 se tiendra du 4 au 6 août prochain. On apprend donc que l’on aura la chance de voir, entre autres, Run The Jewels, De La Soul, Death From Above 1979, Justice, BADBADNOTGOOD et Die Antwoord à l’Île Notre-Dame cet été. Voici la liste de tous les artistes qu’on a réussi à trouver jusqu’ici :