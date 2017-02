Co/ntry présente Cash Out, premier extrait de son album à venir

Le duo post-punk/électronique Co/ntry s’apprête à faire paraître un second album, Cell Phone 1, le 14 avril prochain. Histoire de faire patienter leur public, Beaver Sheppard et David Whitten dévoilent aujourd’hui Cash Out, une énergique piste bercée par une basse lancinante et la voix éthérée de Sheppard.

Le thème de la chanson est tout en contraste avec son énergie vibrante. Sheppard explique que l’inspiration pour ces paroles lui est venue alors qu’il a vécu, sous les effets d’un cocktail de drogues diverses, une expérience qu’il compare à la sensation de mourir. Il a revu sa vie défiler, senti qu’il était entouré d’autres âmes. Après 10 minutes il a cru qu’il était bel et bien mort.