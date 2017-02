Frànçois and The Atlas Mountains dévoile une collabo avec Owen Pallett

En préparation de la sortie de son album Solide Mirage le 3 mars prochain, Frànçois & The Atlas Mountains présente aujourd’hui un lyrics video pour un extrait de celui-ci, 1982. Après avoir composé la chanson, qui évoque selon lui «qu’une partie de nous reste comme un rêve en veille depuis le jour de notre naissance, Frànçois s’est fait conseiller par Domino Records de tenter de contacter Owen Pallett pour qu’il fasse des arrangements. Ce dernier a accepté tout de suite. Le leader du groupe décrit la collaboration ainsi :

L’arrangement de cordes qu’il a fait me donne l’impression que la description ci-dessus était plutôt réussie, ces parties de cordes résonnent comme à cette sensation de rêve enfoui!

Je n’ai pas eu la chance de rencontrer Owen, il a travaillé depuis son home-studio à Los Angeles. Les premières idées qu’il a envoyés étaient parfaites.

C’est un musicien très sensible.

Je voulaient faire un morceau dédié aux gens nés à la même année que moi en 1982. Ils sont à cheval entre la génération des utopistes qu’étaient leur parents, et la plus jeune génération pragmatique qui leur succède qui est à l’aise avec les ordinateurs et la confusion d’une vie en réseau.