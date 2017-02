The Great Novel – Skins

Le quatuor folk-rock The Great Novel nous offre aujourd’hui en exclusivité l’écoute de son second album complet, Skins. Sur ce nouvel opus, le groupe se rapproche un peu plus des sonorités distortionnés du rock, mais conserve toutefois ses racines bien ancrées dans l’américana. C’est Dany Placard qui signe la réalisation de l’album de 11 titres qui paraîtra le 3 mars prochain sur Costume Records.

L’auteur des textes. Endrick Tremblay, explique ainsi les thèmes abordés sur Skins :

Dans la plupart des pièces, j’essaie d’explorer l’empathie, de comprendre les rêves et les buts de ceux qui ont des valeurs différentes aux miennes. Dans d’autres, j’essaie d’être honnête et simple et de remercier des gens. Skins, c’est une ode aux gens qui m’entourent dans des mots empruntés au folklore américain.

Le lancement d’album se tiendra le 1er mars prochain à la Sala Rossa.