Constellations : Un nouveau clip pour Antoine Corriveau

Réalisé par Akim Gagnon, le nouveau clip de l’auteur-compositeur-interprète Antoine Corriveau est le second vidéo pour son album Cette chose qui cognait au creux de sa poitrine sans vouloir s’arrêter. Il s’agit aussi de la deuxième partie d’une histoire qui débutait avec le clip Rendez-vous et qui sera racontée à travers 4 vidéos par l’artiste et par le réalisateur. « Antoine voulait des clips conceptuels (même si j’haïs ce mot-là!) où les propos de son album, sa pochette et les clips fusionnaient ensemble. L’idée m’a emballée. J’avais déjà fait cette expérience de long clip avec Violett Pi et Ariane Moffatt et j’aimais bien l’idée », explique Akim Gagnon.

Quatrième association entre le chanteur et Akim Gagnon, l’esthétisme du clip et son stylisme (un travail de Catherine White) témoignent d’une réelle volonté chez le réalisateur de créer une œuvre, par opposition à certains clips qui, pour lui, se transforment souvent en simples outils de promotion.

« Les clips racontent l’histoire d’un équipage d’avion. On voit de façon poétique les relations un peu vicieuses qu’entretiennent les agents de bord, le pilote ainsi qu’Antoine et les autres passagers. À la fin du 4e on devrait comprendre l’histoire. » Un accord parfait avec la pièce Constellations qui dégage pour le réalisateur un mix de violence et de sensualité qui se répercute certainement dans le produit fini du clip. Avec une palette de couleurs plus sombre que celle qu’on retrouve chez Rendez-Vous et où on y voit une Fanny Bloom plus sensuelle que jamais, le clip nous plonge vraiment dans un univers à part.

Antoine Corriveau est présentement en tournée. Ses prochains concerts :

4 mars 2017 – 20h / Stoneham

La Grange du Presbytère / Billets

17 mars 2017 – 20h / Montréal / + Francis Faubert

Révèle la relève / Maison de la culture Maisonneuve / Billets

18 mars 2017 – 20h / St-Hyacinthe

Le Zaricot / Billets

31 mars 2017 – 20h / St-Casimir

La Taverne / Billets

21 avril 2017 – 20h / Waterloo / + Saratoga

Maison de la culture / Billets

20 mai 2017 – 20h / Lavaltrie

Café Culturel La Chasse Galerie / Billets