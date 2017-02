KNLO : un clip qui célèbre Ville-Marie

Membre d’Alaclair Ensemble, KNLO alias Akena Okoko nous livre un excellent clip pour la chanson Ville-Marie tirée de son album Long jeu. Réalisé et produit par Villa Maria Productions et animé par Mr. Crocks, celui-ci rappelle certaines des thématiques de l’album — la richesse et la pauvreté — qui se reflètent dans l’essence de l’arrondissement.

Le clip, où apparaît Lou Phelps qui a collaboré à la chanson et qui signe ici son tout premier couplet en français, nous fait retomber en amour avec la beauté et la laideur de Ville-Marie. En passant par le quartier chinois, le cinéma L’Amour, les graffitis, les rues et ruelles anonymes et la construction, le rappeur et compositeur s’arrête à l’iconique Stade olympique et nous amène jusqu’aux portes d’Hochelaga, où il réside. Magnifique!