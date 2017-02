Land of Talk: de retour sur disque prochainement

En mai 2016, Land of Talk, excellent groupe rock indé montréalais, revenait sur scène après cinq ans d’absence. Et voilà qu’aujourd’hui, la chanteuse et guitariste Elizabeth Powell et sa bande annoncent leur retour sur disque. Life After Youth sortira le 19 mai et fera suite à Cloak and Cipher (2010). Un premier extrait a été dévoilé:

Lors du retour sur scène de Land of Talk en mai dernier, Elizabeth Powell était entourée d’Olga Goreas et de Jace Lasek de The Besnard Lakes. Puisque ce dernier signait la réalisation de Cloak and Cipher, tout porte à croire qu’ils seront aussi du rendez-vous sur disque. À suivre!