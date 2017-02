The Blaze Velluto Collection dévoile un clip en Super 8 pour Mathilda

Le groupe de Blaze Velluto présente une esthétique résolument vintage dans sa musique, un genre de country/folk/rock que l’on croirait tout droit sorti de la fin des années 70. Alors que Velluto s’apprête à lancer son album Weatherman le 22 mars prochain, il propose aujourd’hui, en exclusivité sur notre site web, un vidéoclip tout aussi rétro que sa musique. Réalisé par le musicien lui-même, Mathilda a été tourné sur pellicule Super 8. Selon lui, travaille sur ce médium offre quelque chose de particulièrement engageant au point de vue artistique :

Mis à part le grain et la couleur de l’image, le plus intéressant est le fait d’être limité. T’as 2 bobines de 3 minutes et à chaque fois que tu appuies sur la gachette, c’est irréversible. C’est comparable à notre album Weatherman, qui a été enregistré sur des bobines : tu fais avec ce que tu as. Plus d’erreurs, plus vivant, plus humain.