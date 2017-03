La Nuit Blanche en 7 activités

La Nuit Blanche est un rendez-vous incontournable de la vie culturelle montréalaise : c’est un événement qui rassemble oiseaux de nuit, passionnés d’art et de cinéma et amoureux de la métropole pour une nuit foisonnante d’activités qui sait invariablement plaire à tous. Inspirée des 50 ans de l’Expo 67 et marquée par les célébrations du 375e anniversaire de la ville de Montréal, cette édition ne fera certainement pas exception à la règle.

Pour vous faciliter la tâche de vous construire un parcours devant la quantité d’activités plus stimulantes les unes que les autres, l’équipe web du Voir a sélectionné une série d’activités qui seront plaire aux fanatiques de culture et de découvertes.

Commencez votre parcours à 16 h au Quai des Brumes pour les 10 heures de Poésie. Ayant pour thème « Sauve ta poésie! », l’événement, qui s’étendra jusqu’à 2 h du matin, est un marathon de poésie qui saura rendre hommage à la poésie des années 1960. Il s’agira aussi de l’occasion parfaite de rencontrer l’auteure Kim Thùy.

Dirigez-vous ensuite vers le Stade olympique pour le Snow Food, pour vous restaurer avec ce que les camions de rue montréalais ont de meilleur à offrir et question de vous rappeler que l’été et ses Premiers vendredi du mois, seront bientôt de retour!

Découvrez tous les secrets du Stade olympique avec une visite expresse des lieux : apprenez-en un peu plus sur son architecture et son histoire.

Rendez-vous pour 20 h à la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours pour la Fièvre gospel, où vous aurez l’occasion d’écouter le cœur gospel Imani pour la première des deux représentations qui auront lieu dans cet endroit magnifique qu’est la chapelle. Imani y présentera son premier album de pièces originales : Faith. Un 25 $ bien investi.

Prenez ensuite le métro vers la station Saint-Laurent pour assister à la Nuit des cordes à l’Espace des Arts, où vous aurez droit à des performances entre cirque et érotisme, le tout agrémenté d’une exposition photo.

Continuez votre route sur Sainte-Catherine en direction du Complexe Desjardins pour le Mondial des Cidres, gratuit à partir de 21 h. Vous pourrez y déguster ce qui se fait de mieux en matière de cidre, danser au son des différents DJ et déguster les cocktails créés par un mixologue. Profitez-en après pour faire un crochet vers la Place des festivals et y trouver l’un des Braseros pour y faire griller une guimauve tout en vous réchauffant un peu.

Redirigez-vous ensuite vers la rue Sainte-Catherine pour vous rendre à l’Anticafé, ouvert jusqu’à 1 h du matin pour l’occasion, pour l’Expo 67 en photos et photomaton, une exposition des photos prises par ceux et celles qui ont fait l’expérience eux-mêmes de la légendaire Expo 67.