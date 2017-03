Ghostly Kisses sort les violons

Personne ne chante la tristesse comme Margaux Sauvé, auteure-compositrice-interprète et désormais seule femme à bord du projet Ghostly Kisses.

Violoniste de formation, la chanteuse de Québec fait équipe avec Gabriel Desjardins (collaborateur de Philippe Brach, Klô Pelgag et Gabrielle Shonk) pour des arrangements de cordes qu’elle a écrit au préalable. C’est même Margaux qui joue le violon 2, entourée de Brett Molzan, Isaac Chalk et Ryan Molzan.

Des cordes classico-classiques, denses, mixées à des synthés oniriques.

Le premier EP de Ghostly Kisses s’intitule What You See et sortira le 24 mars prochain.