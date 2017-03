alt-J annonce un nouvel album : Relaxer

Le trio britannique a annoncé aujourd’hui qu’il lancerait le 9 juin prochain un troisième album intitulé Relaxer. Comme ce fut le cas pour An Awesome Wave et This Is All Yours, l’album sera réalisé par Charlie Andrew.

Dans la foulée de cette annonce, un premier single, 3WW, a été révélé par le groupe. La pièce de cinq minutes nous fait retomber dans l’univers envoûtant d’alt-J et nous rend impatients pour le reste d’un EP qui s’annonce excellent. Dans le dernier tiers, on peut y entendre la voix d’Ellie Rowsell de Wolf Alice.