Hichem Khalfa Quartet – Réminiscences

C’est le 10 mars prochain que le trompettiste Hichem Khalfa lancera Réminiscences, un opus de 7 titres en formation quartet. Faisant suite à Histoires sans mots, album très bien reçu il y a deux ans, cette nouvelle offre présente une grande palette de couleurs sonores et d’ambiances contrastantes. Le Hichem Khalfa Quartet est composé, hormis Khalfa lui-même, de Jérôme Beaulieu (Misc, Bellflower) au clavier, Jonathan Arseneau (Bobby Bazini, Samito, Haïka) à la basse et Dave Croteau (The BlueBell Sisters, Les Chics Clochards) à la batterie.

Réminiscences sera lancé le 10 mars et un spectacle de lancement se tiendra le 15 mars prochain au O Patro Vys.