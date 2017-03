Le Festival en chanson de Petite-Vallée lance sa programmation

C’est pour souligner son 35e anniversaire que Le Festival en chanson de Petite-Vallée a annoncé une programmation hors de l’ordinaire comprenant 30 spectacles pour les quelque 15 000 visiteurs qui sont attendus en sol gaspésien pour l’édition 2017. Du 29 juin au 8 juillet prochain, le festival célébrera les artistes qui ont marqué l’histoire du festival : « Cette année on célèbre 35 ans de vagues d’artistes qui sont venus se poser sur les galets de la Longue-Pointe. C’est l’année du retour de la vague, du retour à bon port de certains qui en étaient à leurs premières marées lors de leur passage initial à Petite-Vallée. De nouvelles déferlantes d’artistes viendront également brasser les plages de nos villages et à leur tour, marquer l’histoire de notre événement ».

Cette édition sera aussi marquée par son volet art du cirque : pour la première fois cette année les festivaliers pourront assister à 6 représentations du spectacle Barbecue par Vague de cirque, en collaboration avec la Municipalité de Grande-Vallée.

Les Soeurs Boulay, artistes complices du festival, prendront part à deux représentations : l’une où elles performeront leur plus récent spectacle et l’autre en compagnie de Patrick Norman au cours d’un spectacle hommage.

Parmi les artistes qui figurent sur la programmation, notons la présence de Klô Pelgag, Les Hay Babies, Matt Holubowski, Louis-Jean Cormier, Vincent Vallières et Marie-Pierre Arthur, entre autres. Une édition où artistes mieux établis et artistes de la relève mettront en valeur la musique francophone d’ici!

Les passeports et les billets sont en vente à partir d’aujourd’hui au 418-393-2222 ou au 1-844-393-2226 et via le réseau admission. Tous les détails ici.

Programmation complète :

Sarah Toussaint-Léveillé / La Petite École de la chanson / Dumas / Vague de cirque / Amylie / Patrick Norman et ses invités / Les Hôtesses d’Hilaire / Les Rencontres qui chantent / Klô Pelgag / Les Soeurs Boulay / Samito / Catherine Major / Patrice Michaud / Vincent Vallières / Fuudge / Dick Annegarn / Hommage à Patrick Norman et aux Soeurs Boulay / Métissages : Quatuor en chaises berçantes / Bon Débarras / Joëlle St-Pierre / Les chansonneurs / Dans l’sied / Les Hay Babies / Louis Jean-Cormier / Matt Holubowski / Ponteix / Laurie Leblanc / Shawn Barker / Clay and friends / Richard Séguin / Éric Lapointe / Marie-Pierre Arthur / Raton Lover