Lisa Leblanc : Un nouveau clip pour City Slickers and Country Boys

Pour la chanson City Slickers and Country Boys Lisa Leblanc s’est associée avec le réalisateur Émile Lavoie pour nous entraîner dans une histoire aux allures de film de répertoire où un homme est à la recherche de son fils pour lui faire ses adieux avant de se transformer définitivement en zombie. Pour le réalisateur, il s’agissait de faire écho aux paroles desquelles ressort un sentiment de prise au piège, « de se sentir à la mauvaise place au mauvais moment ».

La pièce est tirée du plus récent album de la chanteuse : Why You Wanna Leave, Runaway Queen? sorti en 2016. La chanteuse sera de passage à Montréal pour le spectacle de clôture de Montréal en Lumière le 11 mars prochain.