Orange O’Clock dévoile un extrait de son prochain album

Le groupe sherbrookois nous a offert cette semaine un premier extrait de son prochain album à paraître à l’automne 2017. Celui-ci est réalisé par Éloi Painchaud, qu’on connait pour son travail avec Jorane et Elisapie, entre autres. Get It On est une pièce où on reconnaît les influences du groupe : un brit rock auquel se mélange fougue, irrévérence et une touche de rétro. Une recette qui donne envie d’écouter ce qu’Orange O’Clock nous réserve pour plus tard cette année!

Pour connaître les dates des prochaines performances du trio, c’est ici.