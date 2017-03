Un nouvel album en route pour Fleet Foxes

Fleet Foxes a annoncé aujourd’hui qu’un nouvel album, intitulé Crack-Up, était pour paraître le 16 juin. Ce nouvel EP, le premier en 6 ans pour la formation originaire de Seattle, sera composé de 11 pièces, toutes écrites par le chanteur du groupe, Robin Pecknold. L’annonce précède un premier concert en autant de temps qui aura lieu en mai prochain à l’Opera House Concert Hall de Sydney.

Fleet Foxes a aussi profité de l’occasion pour lancer une première pièce, Third of May / Ōdaigahara ainsi que pour annoncer une série de dates pour une tournée Européenne et Nord-Américaine. Aucun arrêt au Québec n’est prévu pour l’instant, mais le groupe sera en spectacle à Toronto le 4 août.