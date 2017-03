Brava! : PIF PAF est mort, vive PIF PAF

Brava! c’est la fin d’un spectacle, c’est le début des applaudissements et c’est un nom tout à fait adapté pour un second album qui souligne aussi la fin de PIF PAF (anciennement Pif Paf Hangover) qu’on connaissait entre autres en raison du succès de leur précédent LP, Curry Love. En effet, c’est par voix de communiqué que le groupe a annoncé aujourd’hui qu’il se retirait des projecteurs. Le lancement de leur second— et dernier — album sera donc l’occasion de venir célébrer une dernière fois l’entraînante musique électro-funk du duo composé de Max O Finn (voix, guitare) et Emmanuel C Boucher (synthétiseurs, voix).

Produit par le label The Good People Records et co-réalisé par PIF PAF et David Laurendeau, l’album sera lancé en formule 5 à 7 le 23 mars prochain au Verre Bouteille et sera disponible en version numérique et en vinyle le 24 mars.

Le duo a aussi révélé un extrait, Panthère, qui à la fois donne envie à la suite et rend nostalgique d’une épopée qui se termine.