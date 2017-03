Partner dévoile le vidéoclip de l’énergique Comfort Zone

Originaire de Sackville au Nouveau-Brunswick et maintenant basé à Windsor en Ontario, Partner présente aujourd’hui le vidéoclip de Comfort Zone, premier extrait de son album à venir.

Duo formé par Lucy Niles et Josée Caron, deux grandes amies, Partner est venu brasser Montréal quelque fois déjà en concert et sortira son premier album prochainement. Le disque à venir est réalisé par Kevin Brasier et Josée Caron de Partner, enregistré par Josh Korody (Dilly Dally, Weaves), et mixé par Chris Shaw (Sum 41, Blink-182) donc ça devrait sonner!

La vidéo de Comfort Zone, elle, est réalisée par Colin Medley.

Partner propose un mélange de l’énergie punk-rock de Weezer et de la complicité de Tegan & Sara. Elles sont aussi toutes les deux lesbiennes et l’homosexualité est d’ailleurs très importante dans leurs textes. L’un de leurs extraits assez connus a pour titre We’re Gay (But Not For Each Other), par exemple.

À propos de la vidéo et de la chanson, voici, les jeunes femmes expliquent: «Nous reconnaissons que la plupart des gens passent la majorité de leur temps en dehors de leur zone de confort, et avec cette chanson nous espérons exprimer notre conviction que tout le monde mérite de se sentir à l’aise et en toute sécurité. Quelle que soit votre zone de confort, où qu’elle soit, nous espérons que vous êtes en mesure d’y accéder aussi souvent que nécessaire.»

À suivre ici: partnerband.tumblr.com