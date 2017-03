Bill Murray répand la joie dans une nouvelle chanson avec Paul Shaffer

L’acteur Bill Murray est reconnu comme étant le summum du chic type. Le comédien de 66 ans n’hésite pas à blaguer avec ses fans lorsqu’il les croise dans la rue, se retrouve régulièrement dans des fêtes où il n’est pas invité à la surprise de tout le monde et a même donné des billets de saison pour les Cubs de Chicago à une femme qu’il a croisé dans la rue, simplement pour être gentil. Avec autant d’actes aléatoires de good guy et de films iconiques derrière la cravate, il est facile d’oublier un autre de ses talents : Murray chante— très — bien. Aujourd’hui, il s’associe au musicien Paul Shaffer (directeur musical du band du Late Night With David Letterman) pour livrer un peu de bonheur à tout le monde.

Dans la délicieuse Happy Street, la voix de crooner de Murray est mise de l’avant sur une trame à la fois jazzée et groovy à souhait. Le morceau est un extrait de l’album que Shaffer prépare actuellement avec The World’s Most Dangerous Band. Comme si la chanson elle-même n’était pas suffisante pour faire sourir les plus emmerdeurs de ce monde, elle est accompagnée d’un vidéoclip des plus ravissants.

Animé par Jay Marks, on peut y voir Murray et Shaffer déambulant dans les rues, amenant la joie partout où ils passent. Un peu de soleil bien nécessaire à cette triste époque.