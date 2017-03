Gorillaz reviendra sur scène le temps d’un festival

On attend de pied ferme un nouvel album de Gorillaz depuis que le groupe en a fait l’annonce, puis dévoilé un single anti-Trump il y a quelques mois. Aujourd’hui, on apprend que le groupe remontera sur les planches pour la première fois en sept ans le temps d’un tout nouveau festival qui se tiendra au parc d’amusements Dreamland Margate, situé sur la côte sud de l’Angleterre. Durant une seule journée, le Demon Dayz Festival sera non seulement le théâtre de ce retour sur scène, mais fera vibrer les festivaliers avec une sélection d’artistes qui sera faite par Jamie Hewlett et Damon Albarn.

Les billets seront mis en vente dès demain via le site web du festival, bien que la programmation ne soit toujours pas annoncée. Le mois dernier, Albarn a dit à un de ses fans que le nouvel album de Gorillaz était maintenant terminé, et que le groupe répétait présentement pour des performances live. Une annonce officielle ne devrait donc pas tarder.