Little Dragon est de retour avec Sweet et annonce un nouvel album

Le groupe électro suédois Little Dragon, qui a livré le mois dernier l’excellente High, vient tout juste de lancer un nouveau single et d’annoncer officiellement qu’un album paraîtra bientôt. Season High sera le cinquième album studio du groupe qui fera suite à Nabuma Rubberband, paru il y a déjà 3 ans. Le nouvel extrait, Sweet, met en vedette des synthés bouillonnants sur une trame résolument dansante.

Selon la chanteuse Yukimi Nagano, la chanson parle «d’être accro à un certain sentiment, un certain high. Mais on ne parle pas ici nécessairement de drogues; on peut être accroché à beaucoup d’autres choses qui peuvent nous rendre high.» La chanson vient avec un vidéoclip psychédélique/sci-fi réalisé par Ossian Melin. Season High sera disponible partout dès le 14 avril prochain.