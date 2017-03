Lorde révèle un second extrait pour Melodrama

Lorde est définitivement de retour : après avoir fait l’annonce d’un nouvel album il y a pas moins d’une semaine en dévoilant Green Light, son premier single, la chanteuse dévoile déjà un second extrait : Liability. Elle en a aussi profité pour donner la date officielle de la sortie de cet album, le 16 juin, via sa page facebook.

Cette pièce se distingue de la première et plus globalement du style habituel de Lorde : plus épurée, on y entend l’artiste se dévoiler un peu plus, y être plus vulnérable. Sa voix est mise en valeur par la simplicité de la trame musicale. Est toutefois abordé un thème similaire à celui qu’on retrouve du côté de Green Light : une rupture et les angoisses qui s’y rattachent. Dans une entrevue avec Beats 1 Lorde explique que la chanson parle de sa peur de voir toutes ses relations se terminer de la même manière : « The truth is I am a toy that everyone enjoy until all the tricks don’t work anymore, and then they are bored of me ».