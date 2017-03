TOPS présente Petals et annonce un nouvel album

Le groupe montréalais TOPS vient tout juste de faire l’annonce que l’on aurait droit à un troisième album cet été. Effectivement, Sugar at the Gates paraîtra via Arbutus Records le 2 juin prochain. L’album a été enregistré au Glamdale Studio, situé dans un ancien bordel transformé en petit manoir, près de Los Angeles. La chanteuse Jane Penny décrit ainsi leur expérience sur la côte ouest :

Vivre à LA était comme de vivre une fantaisie d’adolescents; habiter avec ton groupe et pratiquer dans le garage. C’était aussi la première fois que l’on avait autant d’espace pour faire de la musique. Pour moi, l’expérience de vivre à LA pour y faire de la musique est devenue comme un défi pour tenter de créer de la musique qui est la plus vraie possible, contenant des émotions vives, mais aussi de rendre justice à ces compositions avec d’excellents enregistrements.

Le groupe livre du même coup un tout premier extrait de l’album, la très groovy Petals. Vous pouvez pré-commander l’album directement sur le site de la maison de disque.