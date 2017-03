Un clip cosmique pour The Weeknd et Daft Punk

Dès que Daft Punk est concerné, on est en droit de s’attendre à quelque chose de tout sauf banal. En ce sens, le court-métrage lié au single I Feel It Coming ne déçoit pas.

Les images lo-fi du réalisateur Warren Fu (le même qui nous avait donné Get Lucky) viennent appuyer les pas de danse subtils d’un The Weeknd qui imite de plus en plus Michael Jackson – veston d’inspiration militaire compris.

Mais ce qui marque surtout, c’est les références bibliques juxtaposées à une esthétique si contemporaine. Épris d’une jeune dame, le chanteur sera rapidement importuné par un serpent (symbole ultime de la luxure) avant d’être changé en statue de sel parce qu’il a désobéit à l’autorité divine.

