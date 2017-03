Young Galaxy entre dans l’ère Trump

De tout temps, Young Galaxy a privilégié une esthétique disco décalée et down tempo pour envelopper ses textes aigre-doux. Le quatuor électro montréalais nous revient avec une chanson tendre, mais pas moins amère, qui invite à prôner l’amour et la lucidité en ces temps difficiles. Un texte porté par l’hypnotisante voix de Catherine McCandless.

Une partie des recettes de ce nouveau single sera remise à l’organisme Pivot Legal Society, un centre de justice de proximité qui vient essentiellement en aide aux personnes marginalisés à Vancouver et ailleurs au Canada.

// À écouter aussi: Factory Flaws de Young Galaxy