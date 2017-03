Galerie photos: Carpenter Brut au Théâtre Berri

C’est un retour aux sources pour Carpenter Brut. Le musicien adulé par les fans d’électro et de jeux vidéo revient sur les terres de ses débuts. Au beau milieu d’une grande tournée américaine (baptisée On The Loose Again Tour), entrecoupée d’une vingtaine de dates en France, le Pictavien (originaire de Poitiers) était de passage à Montréal pour partager la scène du Théâtre Berri avec notre duo local électro préféré aka Le Matos.

Sa techno rétro bardée de battements lourds et de synthés hypnotiques colle particulièrement bien à l’esthétique des films de série Z, sanglants et sexy, qui ont marqué les années 1980. Pour évoquer sa musique, l’artiste évoque une «rencontre entre les beats de Justice et l’univers du cinéaste John Carpenter», une synthwave électro rétro-futuriste, avec un penchant certain pour les sonorités kitsch, les «slashers movies» et le métal des années 1980. C’est ce qui a poussé plusieurs éditeurs de jeux vidéo à faire appel à lui pour les bandes originales de leurs titres: on a ainsi pu entendre ses morceaux emblématiques (Le Perv, Roller Mobster et Escape from Midwich Valley) dans les jeux vidéo à succès Hotline Miami 2: Wrong Number et The Crew, Hacknet et Furi. Quant au clip de Turbo Killer, mis en ligne cette année, il totalise presque 2 millions de vues sur YouTube.

Sur scène, Carpenter Brut est accompagné de deux musiciens issus des emblématiques groupes poitevins Hacride et Klone (le guitariste Adrien Grousset et le batteur Florent Marcadet).

Chose certaine: la température a atteint des sommets, ce vendredi, sur le dancefloor du Théâtre Berri.

Le concert était présenté par I Love Neon / facebook.com/iloveneon/

Photos et texte: Latrompette Studio