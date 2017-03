Mardi Noir – L’oeil de la tempête

Après avoir livré il y a cinq son album initiateur Le Grand Réveil, le quintette de post-punk francophone Mardi Noir dévoilera ce vendredi un second disque, L’oeil de la tempête, que le groupe a mis deux ans à créer et à peaufiner. Selon les membres du groupe, les 11 titres puissants sont nés «d’un état d’esprit de rébellion croissant alimenté par divers bousculements de vie sur fond de crise existentielle.»

Mardi Noir s’est bien entouré pour produire L’oeil de la tempête, s’enjoignant les services d’Éric Goulet (réalisation vocale de l’ensemble, co-écriture et interprétation d’une chanson), Fred Fortin (basse et guitare), Jonathan Beauregard (Barasso / Dirty Tricks – voix) et Frédéric Bednarz (Quatuor Molinari – violon). L’album sera disponible partout dès le 17 mars, et sera lancé le 23 mars au Loft Matahari (Montréal) et le 24 mars au Scanner (Québec).