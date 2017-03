Feist enfin de retour sur disque prochainement

L’excellente chanteuse et guitariste Feist a confirmé les rumeurs d’un nouvel album ce matin.

Le cinquième album de l’artiste canadienne, Pleasure, sortira le 28 avril sur étiquette Universal. Le gravé fera suite à Metals, sorti en 2011, et est réalisé par Feist, Mocky et Renaud Latang (qui avaient participé à l’album The Reminder (2007) de Feist).

Feist a confirmé sa participation à quelques festivals cet été donc on pourra sans doute la voir en concert au Québec ces prochains mois.

Voici les pistes de Pleasure:

1. Pleasure

2. I Wish I Didn’t Miss You

3. Get Not High, Get Not Low

4. Lost Dreams

5. Any Party

6. A Man Is Not His Song

7. The Wind

8. Century

9. Baby Be Simple

10. I’m Not Running Away

11. Young Up