Dear Criminals livre un clip troublant et magnifique pour Lone Ride

Le groupe montréalais Dear Criminals peut s’en faire une réputation : ses vidéoclips sont toujours d’une qualité exceptionnelle. Son plus récent, pour la pièce Lone Ride (tirée de la trame sonore que le trio a concocté pour le film Nelly), ne fait pas exception. Les musiciens ont décidé de refaire confiance à Virginia Tangvald pour mettre en images la chanson, lui laissant carte blanche après avoir eu un grand plaisir à travailler avec elle sur le clip de Nelly. La réalisatrice définit ainsi son travail sur cette nouvelle vidéo :

Sans comprendre comment, une femme n’est plus au volant de sa vie, et assiste, impuissante, à une course pour échapper à elle-même.

Ce clip est une ode à la beauté avec laquelle sont partagés, au fil de ses ouvres, la perte de contrôle, la peur, et les moments de grâce d’une auteure qui n’a jamais cessé de se faire face.