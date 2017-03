Maîtres de la lourdeur musicale, le groupe Fuck Toute nous arrive aujourd’hui avec un tout premier vidéoclip qui transpose à merveille leur esthéthique noire en images. Une réalisation de PO Cadieux et Julien Amyot, la vidéo en noir et blanc pour Millionaire est sanglante, déstabilisante et cadre à la perfection avec le son inimitable de la formation montréalaise.

Pas pour les cœurs sensibles.