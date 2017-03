Alaclair Ensemble présente un clip karaoké pour Les infameux

Les minces d’Alaclair Ensemble nous arrivent aujourd’hui avec un tout nouveau vidéoclip en mode semi-VHS pour le titre Les infameux, extrait de leur plus récent album. Produit par Les Gamins, le clip se veut un ramassis d’images filmées lors d’une des prestations toujours enflammées du groupe. On y a apposé les paroles à la manière d’un karaoké, permettant aux gens à la maison de sing-along avec Ogden, Maybe Watson, KNLO, Eman et Claude Bégin.