Valaire et Toast Dawg s’entre-remixent

Dans un esprit communal d’une beauté dont on devrait s’inspirer en ces temps sombres, deux de nos excellents artistes montréalais ont décidé de se faire une faveur mutuelle. En effet, les charmants de Valaire et l’omniprésent Toast Dawg livrent aujourd’hui chacun un remix d’une chanson méticuleusement choisie dans le répertoire de l’autre.

Du côté des premiers, c’est l’excellente California (feat. KNLO et Snail Kid) du producteur toasté qui a la chance de se voir revisitée avec un emballage de synthés et de grooviness tout ce qu’il y a de plus valairesque. Pour sa part, Toast Dawg y est allé d’une pluie de hi-hats et d’effets noyés dans le reverb pour donner une nouvelle vie presque trap à la sensuelle The Coast, parue sur le cinquième album de Valaire.