Samuele présente un clip lo-fi pour La sortie

L’auteure-compositrice-interprète Samuele s’apprête à lancer son premier album complet en avril prochain. Histoire de paver la voie à cet opus initiateur, l’artiste dévoile aujourd’hui un vidéoclip, pour la chanson La sortie. La vidéo est une collection d’images un peu lo-fi filmées par Samuele elle-même, et montées par Seb Miron, où l’on peut voir ses amis vaquant à toutes sortes d’occupations. Elle décrit ainsi le processus : «J’ai filmé mes amiEs en train d’être les personnes extraordinaires qu’illes [sic] sont et, avec Seb, on en a fait un clip.»