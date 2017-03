Le légendaire Chuck Berry s’éteint à 90 ans

L’un des plus grands noms du rock n’ roll est décédé aujourd’hui. Chuck Berry, l’homme à qui l’on doit Johnny B. Goode, Sweet Little Sixteen et You Never Can Tell, a été une force d’influence majeure pour certains des artistes les plus mythiques du rock, tels qu’Elvis Presley, les Beatles et les Rolling Stones.

Le musicien né en 1926 à St. Louis était par ailleurs toujours actif, ayant annoncé en octobre dernier qu’un nouvel album intitulé simplement Chuck paraîtrait bientôt, son premier en près de 40 ans. La police du compté de St. Charles aurait répondu à un appel d’urgence au domicile du guitariste et chanteur, qui a été trouvé inconscient sur les lieux. Malgré les tentatives de réanimation, l’homme de 90 ans a été déclaré mort à 13h26, heure locale.

Berry restera dans les mémoires comme un des piliers majeurs du rock n’ roll, ayant façonné le style dans les années 1950 et étant cité par la plupart des guitaristes rock comme une idole incontournable.