Blood and Glass : Punk Shadows

Blood and Glass arrive avec un second opus, Punk Shadows. Naviguant autant dans les eaux électroniques que dans d’autres l’amenant plus près de l’indie rock, le groupe montréalais livre ici neuf titres qui montrent une évolution claire dans sa sonorité. Lisa Moore mentionne ceci à propos de l’enregistrement :

En studio, on a cessé de chercher la perfection. On a plutôt tenté de capturer l’énergie crue. Vous savez, ce jeu où une personne doit se laisser tomber vers l’arrière et qu’un groupe d’amis autour d’elle doit la rattraper? Cet album s’est enregistré comme ça. On s’est tous fait confiance et on s’est laissé tomber.

Punk Shadows comprend des collaborations avec François Lafontaine, Robbie Kuster, Mélanie Bélair, Brad et Andrew Barr, Marie-Pierre Arthur, Érika et Simon Angell. Il sera disponible partout dès le 24 mars, et le lancement se tiendra le 21 mars au Café Cléopâtre.