Bob Dylan sera de passage à Montréal en Juin

Après avoir dévoilé deux extraits d’un triple album de reprises à paraître le 31 mars prochain, le chanteur a ajouté aujourd’hui une série de dates nord-américaines à sa tournée mondiale. En effet, Bob Dylan passera le plus clair des mois de juin et juillet prochain à se produire un peu partout à travers le Canada et les États-Unis. C’est le 30 juin qu’il sera en concert au Centre Bell à Montréal, pour le plus grand plaisir de ses fans. La tournée comporte aussi 5 dates en Ontario.