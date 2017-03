On l’a appris il y a quelques jours, le second album de Pif Paf sera également son dernier. Le groupe montréalais décide de tirer sa révérence en présentant Brava!, un opus de 11 titres funky à souhait livrés via The Good People Records. Max O Finn (voix, guitare) et Emmanuel C Boucher (synthétiseurs, voix) ont co-réalisé l’album avec David Laurendeau, et on peut y entendre des collaborations avec Amylie, Marianne Houle, Gabriel L.B. Malenfant et Olivier Laroche.