Distorsion Psych Fest : une deuxième édition haute en couleurs

Fier d’une première année couronnée de succès, le Distorsion Psych Fest sera de retour ce printemps. Le festival, qui célèbre les arts psychédéliques et subversifs, reprendra le contrôle de L’Esco et du Matahari Loft du 10 au 14 mai pour présenter au public une expérience immersive où les formes d’arts se mélangent entre elles. La programmation complète se retrouve sur le site web de l’événement, et voici la magnifique affiche annonçant tous les noms :

