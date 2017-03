Halo Maud – Du Pouvoir

L’auteure-compositrice-interprète française Halo Maud arrive avec un tout premier EP de 3 titres présenté sur l’étiquette Michel Records. C’est le collectif La Souterraine qui nous l’a fait connaitre il y a deux ans, et elle a depuis parcouru pas mal de chemin et fait couler de l’encre de l’autre côté de la grande mare. Cet aperçu initiateur dans l’univers sonore de l’artiste a été réalisé en collaborations avec Maxime Le Guil et Robin Leduc. L’EP sera disponible dès le 24 mars prochain.