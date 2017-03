Thurston Moore annonce un nouvel album et lance Smoke of Dreams

La discographie déjà extrêmement chargée de Thurston Moore se verra bonifiée une fois de plus à la fin avril; effectivement, l’ex-leader de Sonic Youth annonce aujourd’hui la parution de Rock n Roll Consciousness, un nouvel album solo de 5 titres qui paraîtra le 28 avril via Harvest Records/Caroline International.

L’album a été enregistré à Londres avec Paul Epworth (Paul McCartney, Adele) et mixé à Seattle par Randall Dunn. Moore s’est assuré les services de son ancien collègue de l’époque Sonic Youth Steve Shelley à la batterie, et c’est Debbie Googe (My Bloody Valentine) qui tient le rôle de bassiste sur l’album.

Pour faire patienter ses fans, Moore dévoile du même coup un premier extrait du nouveau disque, la vaporeuse Smoke of Dreams. La chanson est accompagnée d’un vidéoclip tout ce qu’il y a de plus new-yorkais, plein de couleurs et de fumée. Retrouvez la liste des titres de Rock n Roll Consciousness juste sous la vidéo.