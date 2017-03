Canailles dévoile un nouveau clip pour Rendez-vous galant

Canailles présente aujourd’hui Rendez-vous galant, le deuxième extrait de son album Backflips dont la sortie est prévue pour le 28 avril prochain. Le clip est réalisé en collaboration avec les Blood Brothers FX, surnommés les maîtres du sang et connus pour leurs effets spéciaux dans des projets comme TURBO KID, Cul-de-$ac, Game of Death, Devil’s Gate et Les affamés.

Le lancement du nouvel album de Canailles se tiendra à La Tulipe le 27 avril.