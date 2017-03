Alex Nevsky chantera avec l’OSQ

C’est aujourd’hui que Fabien Gabel, directeur musical, et Nicolas Ellis, assistant en chef, ont révélé la programmation de la 116e saison de l’Orchestre symphonique de Québec. Sixième saison pour Fabien Gabel, l’édition 2017-2018, plus diversifiée que jamais, comprendra des concerts pour la famille, des concerts populaires, des concerts en périphérie de la Capitale nationale et des soirées et des matinées symphoniques.

Parmi cette impressionnante programmation, notons la présence d’Alex Nevsky, qui présentera son premier concert symphonique a vie. C’est les 13 et 14 mars 2018 au Grand Théâtre de Québec que les spectateurs et l’OSQ pourront s’immerger dans l’univers hors du commun de l’artiste.

Question de patienter avant ce concert prometteur, la programmation en 2017 propose aussi des événements fort intéressants :

Après ABBA et Les Beatles, David Bowie et Prince seront aussi mis en valeur par le groupe Jeans’n Classics qui, les 5 et 6 octobre 2017, rendra hommage à l’immensité de l’héritage laissé par ces deux légendes.

Sortant une fois de plus des sentiers battus, l’OSQ présentera les 15 et 16 décembre 2017 Hollywood 3, un concert durant lequel seront reprises les pièces qui nous ont fait vibrer dans des classiques allant du Parrain au Hobbit et d’Indiana Jones à La Liste de Schindler. Le tout, choisi via les suggestions des spectateurs de l’édition précédente.

Le 28 février 2018 c’est théâtre et musiquequi s’allieront pour offrir au public une expérience unique : Le Bourgeois gentilhomme, de Molière, sera adapté en collaboration avec les étudiants du Conservatoire d’art dramatique de Québec, une mise en scène de Jacques Leblanc.

Horaire, programmation exhaustive et achat de billets via osq.org