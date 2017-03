Bokanté et Wax Tailor s’ajoutent à la programmation du Festival de jazz

Deux concerts se sont ajoutés aujourd’hui à la programmation de la 38e édition du Festival international de jazz de Montréal (FIJM):

Bokanté est un groupe formé de huit musiciens en provenance de quatre continents, parmi lesquels se trouvent notamment la Montréalaise d’origine guadeloupéenne Malika Tirolien et le bassiste leader de Snarky Pupp, Michael League. Décrit par ce dernier comme: «une étrange combinaison de musique ouest-africaine, de Delta blues et de Led Zeppelin (avec des paroles en créole et en français) constitué de musiciens et d’amis provenant de partout autour du monde», Bokanté fera vibrer le Club Soda le 29 juin.

Après une performance qui avait enflammé la place des festivals en 2013 et un concert annulé à la dernière minute en janvier dernier, le DJ français et figure de proue de la scène électro internationale Wax Tailor sera finalement de passage au Métropolis le 3 juillet. Avec plus de 600 concerts dans 50 pays, cette bête de scène est une fantastique addition à la programmation déjà fournie du festival.

Les billets sont disponible à partir d’aujourd’hui sur le montrealjazzfest.com.

Le FIJM aura lieu du 28 juin au 8 juillet 2017