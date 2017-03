Santa Teresa annonce une programmation coup de poing

Le nouveau festival le plus hip de Sainte-Thérèse vient tout juste d’annoncer son line-up, et tout porte à croire que la petite municipalité vibrera fort les 27, 28 et 29 avril prochain. En effet, la programmation est solide, c’est le moins qu’on puisse dire. Rassemblant des noms tels que Patrick Watson, Suuns, Duchess Says, A Tribe Called Red, Helena Deland, Ragers pour ne nommer que ceux-là, les festivaliers auront quelque chose à se mettre sous la dent peu importe leurs goûts musicaux.

Les artistes investiront l’Église Sainte-Thérèse-d’Avila, le Cha Cha, le Montecristo, le HB Bar, le Saint-Graal, La Protestante ainsi qu’une scène extérieure tout au long de ce weekend explosif. Vous pouvez dès maintenant vous procurer des billets via le site Web de l’événement, ainsi qu’y retrouver la programmation plus précise.